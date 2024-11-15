Выяснилось, какие улицы в Сыктывкаре отремонтируют в первую очередь в 2025 году

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В Сыктывкаре улицы и дороги, которые планируется отремонтировать в следующем году в первую очередь. Перечень представило МКП "Дорожное хозяйство". В список ремонта вошли:

улица Карьерная,

улица Жакова,

улица Кирова (от улицы Горького до улицы Кутузова),

улица Орджоникидзе (от улицы Ленина до улицы Кирова). По информации "Комиинформ", причиной включения этих дорог в план ремонта на 2025 год стали решения суда и предписания ГИБДД.

На ремонт улиц уже объявлен первый аукцион, в который включены улицы Карьерная и Кирова. Его результаты станут известны к концу ноября. Остальные улицы и дороги будут определены позже, так как сейчас они находятся в стадии согласования. Также в планах администрации продолжение ремонта улиц Лесозаводской и Громова, по которым заключены двухгодичные контракты.