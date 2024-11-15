Выяснилось, какие улицы в Сыктывкаре отремонтируют в первую очередь в 2025 году
- 16:30 15 ноября
- 6+
- Инесса Богатая
В Сыктывкаре улицы и дороги, которые планируется отремонтировать в следующем году в первую очередь. Перечень представило МКП "Дорожное хозяйство".
В список ремонта вошли:
- улица Карьерная,
- улица Жакова,
- улица Кирова (от улицы Горького до улицы Кутузова),
- улица Орджоникидзе (от улицы Ленина до улицы Кирова).
По информации "Комиинформ", причиной включения этих дорог в план ремонта на 2025 год стали решения суда и предписания ГИБДД.
На ремонт улиц уже объявлен первый аукцион, в который включены улицы Карьерная и Кирова. Его результаты станут известны к концу ноября. Остальные улицы и дороги будут определены позже, так как сейчас они находятся в стадии согласования. Также в планах администрации продолжение ремонта улиц Лесозаводской и Громова, по которым заключены двухгодичные контракты.
Напомним, что в 2024 году Лесозаводская была отремонтирована на участке от дома №1 до улицы Корткеросской, а ремонт на улице Громова проводился в районе Сыктывкарского хлебокомбината. В 2025 году на Лесозаводской будет обновлен участок от улицы Школьной до Почтового проезда, а на Громова - от Огородной до Тентюковской.