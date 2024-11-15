В одном из городов Коми хотят ввести туристический налог

На сайте укты.com совета депутатов был размещен проект решения о введении туристического налога на территории их округа. Если его утвердят, налог начнёт действовать с 1 января 2025 года. Об этом сообщает "БНК".

Согласно проекту, предлагается установить следующие налоговые ставки: 1% в 2025 году, 1,5% в 2026 году, 2% в 2027 году, 2,5% в 2028 году и 3% с 2029 года от налоговой базы.