В одном из городов Коми хотят ввести туристический налог
- 14:30 15 ноября
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- Инесса Богатая
На сайте укты.com совета депутатов был размещен проект решения о введении туристического налога на территории их округа. Если его утвердят, налог начнёт действовать с 1 января 2025 года. Об этом сообщает "БНК".
Согласно проекту, предлагается установить следующие налоговые ставки: 1% в 2025 году, 1,5% в 2026 году, 2% в 2027 году, 2,5% в 2028 году и 3% с 2029 года от налоговой базы.
По информации "БНК", в пояснительной записке указано, что проект решения был сформирован после изменений в Налоговом кодексе и других законодательных актах. В соответствии с Федеральным законом от 12 июля 2024 г. № 176-ФЗ, изменения в Налоговый кодекс РФ теперь позволяют местным властям самостоятельно вводить туристический налог.
В Княжпогостском районе туристический налог уже введён. Тариф составит 1% от налоговой базы в 2025 году, увеличиваясь до 2% в 2026 году, 3% в 2027 году, 4% в 2028 году и 5% с 2029 года.
Согласно изменениям в Налоговом кодексе, минимальная сумма туристического налога в 2025 году будет составлять не менее 100 рублей в сутки и не более 1% от налоговой базы. Налоговая база определяется как суточная стоимость проживания, не включая туристический налог и НДС. Фактически, налога будет покрыть гость, так как он будет сразу включён в стоимость номера. На квитанции сумма будет отражаться вместе с основной стоимостью проживания.