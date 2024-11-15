Мудрые хозяйки кладут чай на батарею и живут в комфорте: они это делают не просто так — результат поразит вас

Многие любят, когда в доме царит приятный аромат, однако покупные освежители воздуха не всегда безопасны и могут вызвать аллергические реакции. Автор одного Дзен-канала предложила оригинальное решение — использовать для ароматизации воздуха обычный пакетированный чай.

Если чайные пакетики содержат ароматные добавки, вы можете развесить 2-3 штуки в шкафу на срок от 7 до 10 дней. Это позволит натуральным компонентам освежить и ароматизировать вашу одежду.