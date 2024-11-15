Мудрые хозяйки кладут чай на батарею и живут в комфорте: они это делают не просто так — результат поразит вас
- 11:05 15 ноября
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- Служба новостей
Многие любят, когда в доме царит приятный аромат, однако покупные освежители воздуха не всегда безопасны и могут вызвать аллергические реакции. Автор одного Дзен-канала предложила оригинальное решение — использовать для ароматизации воздуха обычный пакетированный чай.
Если чайные пакетики содержат ароматные добавки, вы можете развесить 2-3 штуки в шкафу на срок от 7 до 10 дней. Это позволит натуральным компонентам освежить и ароматизировать вашу одежду.
Для придания аромата всему дому на каждый пакетик нанесите 2-3 капли эфирного масла и разложите их в незаметных уголках. Особенно хорошо они работают на горячих батареях, распространяющих запах быстрее.
В автомобиле также можно использовать чайные пакетики, добавив на них 3-5 капель эфирного масла и подвесив их на зеркало заднего вида. Это не только добавит вашему автомобилю приятный аромат, но и поможет сэкономить на покупке автомобильных ароматизаторов, пишет news102.ru.