В одном из городов Коми введут в эксплуатацию еще одну станцию водоочистки
- 11:45 15 ноября
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- Инесса Богатая
Исполняющая обязанности министра строительства и ЖКХ Республики Коми Анастасия Пихней сообщила депутатам Госдумы о ходе выполнения регионального проекта "Чистая вода". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Госсовете Коми было проведено обсуждение государственной программы Республики Коми "Развитие строительства, обеспечение граждан доступным и комфортным жильем, а также коммунальными услугами".
Отметим, что на сегодня 90, 6% жителей Республики Коми имеют доступ к качественной питьевой воде благодаря централизованному водоснабжению. В ближайшее время этот процент планируется повысить. Начиная с 2021 года, в рамках "Чистой воды", в Ухте ведется строительство водоочистной станции и комплекса управления водоснабжением в Пожня-Ель. На данный проект выделено 297, 6 млн рублей, и его ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2024 года.
Также добавим, что с 2025 года начнётся новый региональный проект под названием "Модернизация коммунальной инфраструктуры", который будет направлен на улучшение качества коммунальных услуг.