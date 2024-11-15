В одном из городов Коми введут в эксплуатацию еще одну станцию водоочистки

Отметим, что на сегодня 90, 6% жителей Республики Коми имеют доступ к качественной питьевой воде благодаря централизованному водоснабжению. В ближайшее время этот процент планируется повысить. Начиная с 2021 года, в рамках "Чистой воды", в Ухте ведется строительство водоочистной станции и комплекса управления водоснабжением в Пожня-Ель. На данный проект выделено 297, 6 млн рублей, и его ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2024 года.