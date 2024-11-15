В Коми отложат перевод нескольких десятков котельных на биотопливо

Регион получил займ в размере 1, 8 миллиарда рублей в форме специального казначейского кредита, однако выполнить запланированные мероприятия в установленные сроки не удалось. Об этом сообщает "БНК".

На заседании в Государственном совете Республики Коми и. о. министра строительства и ЖКХ республики Анастасия Пихней отметила, что с помощью специальных казначейских кредитов планируется провести реконструкцию двух существующих котельных и построить 23 новые котельные на пеллетах, замещающие 18 угольных и 7 мазутных.

По информации "БНК", к 1 октября объем законтрактованных средств составил около 1,8 миллиарда рублей, что соответствует 98,6% выделенного кредита.

"Учитывая медленный ход работ и отсутствие проектной документации на стадии «П» для блочно-модульных котельных, а также отсутствие заключения государственной экспертизы, реализацию данных мероприятий планируем перенести на 2025 год", — сообщила Анастасия Пихней.

Прокурор Игорь Колесников выразил сомнения относительно оптимистичности таких сроков, учитывая текущие темпы выполнения работ.