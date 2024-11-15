В Коми отложат перевод нескольких десятков котельных на биотопливо
- 10:45 15 ноября
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- Инесса Богатая
Регион получил займ в размере 1, 8 миллиарда рублей в форме специального казначейского кредита, однако выполнить запланированные мероприятия в установленные сроки не удалось. Об этом сообщает "БНК".
На заседании в Государственном совете Республики Коми и. о. министра строительства и ЖКХ республики Анастасия Пихней отметила, что с помощью специальных казначейских кредитов планируется провести реконструкцию двух существующих котельных и построить 23 новые котельные на пеллетах, замещающие 18 угольных и 7 мазутных.
По информации "БНК", к 1 октября объем законтрактованных средств составил около 1,8 миллиарда рублей, что соответствует 98,6% выделенного кредита.
"Учитывая медленный ход работ и отсутствие проектной документации на стадии «П» для блочно-модульных котельных, а также отсутствие заключения государственной экспертизы, реализацию данных мероприятий планируем перенести на 2025 год", — сообщила Анастасия Пихней.
Прокурор Игорь Колесников выразил сомнения относительно оптимистичности таких сроков, учитывая текущие темпы выполнения работ.
"Возник вопрос, кому продать пеллеты. Думаю, производители будут долго ждать, так как к 31 декабря 2024 года котельные должны быть готовы. Но это не так. Мы получаем еженедельные фотоснимки от прокуроров по регионам. На некоторых участках только заложена фундаментная основа. Используется 1, 8 миллиарда рублей из федерального кредита. Вы говорите о переносе на 2025 год, но я не представляю, как это сделать без штрафов, так как требуется освоение к 31 декабря", — подчеркнул прокурор.
Он добавил, что работы ведутся в нескольких муниципалитетах, однако их темпы таковы, что не успеем даже к концу 2025 года. После завершения возведения необходимо будет провести пуско-наладочные работы и получить заключение Ростехнадзора.
"Предполагается, что котельные будут запущены в новый отопительный сезон 2025-2026 годов. Честно говоря, у меня есть сомнения", — подытожил Игорь Колесников.