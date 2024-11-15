В Сыктывкаре экспертиза проекта ремонта дороги к дырносским дачам продлится год

Экспертиза ремонта дороги к дачам в Дырносе займет год. Подрядчик намерен сдать документы в середине декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сыктывкара.

В передаче "Пять минут с мэром" глава администрации Сыктывкара Владимир Голдин сообщил, что подготовка проектно-сметной документации для капитального ремонта дороги длиной пять километров близка к завершению. Документы на госэкспертизу, которая займет год, планируется сдать подрядчиком к середине декабря.

Проект ремонта дороги длиннее пяти километров включен в национальный проект «Безопасные качественные дороги» и будет проходить в два этапа в 2026-2027 годах. Проект требует затрат более 400 миллионов рублей за два года. Администрация города стремится получить дополнительное финансирование для старта некоторых работ в 2025 году, сообщает пресс-служба столичной администрации Коми.

Первоначальная цена аукциона составляла 4,6 млн рублей. Победитель, инженерный центр «Сфера-ПИК» из Санкт-Петербурга, снизил цену до 2, 38 млн рублей. Контракт подписан в марте, и компания должна представить отчеты в бумажном и электронном виде не позднее 30 ноября 2024 года. Старт строительных работ намечен на 2025-2026 годы.

Проект охватит трассу к дачам от дороги к промышленному узлу "Дырносский" до дороги к узлу "Човский", общей длиной 5,08 км.