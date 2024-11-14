В Сыктывкаре госавтоинспекторы предложили пересмотреть расписание автобусных маршрутов из-за падения пассажиров

Автоинспекторы из Сыктывкара предложили пересмотреть расписание автобусных маршрутов из-за случаев падения пассажиров. Об этом сообщает "БНК".

По информации издания, в городе зафиксированы 272 дорожно-транспортных происшествия: увеличивается число погибших, а также аварий с участием детей и пассажиров общественного транспорта.

Вопросы безопасности дорожного движения в столице Коми были обсуждены на тематической прямой линии в общественной приемной главы республики. По словам Дмитрия Моторина, начальника отдела Госавтоинспекции в Сыктывкаре, за первые десять месяцев 2024 года было зафиксировано 272 ДТП с пострадавшими, из которых 253 произошли по вине водителей. Наиболее распространены столкновения автомобилей, наезды на пешеходов и велосипедистов. Падения пассажиров в автобусах становятся новой проблемой. Такие инциденты происходят как из-за резкого торможения водителями, так и из-за пассажиров, не держащихся за поручни во время движения.

"Мы уже обращались к администрации с предложением пересмотреть расписание маршрутов, принимая во внимание изменения в организации дорожного движения — появляются новые светофоры, изменяется их работа, выделяется отдельная фаза для пешеходов. Это все временные меры, занимают минуту-две. В связи с этими реалиями необходимо корректировать расписание, чтобы водители автобусов не устраивали гонки", — отметил руководитель автоинспекции.

В сравнении с 2023 годом число погибших в ДТП увеличилось с пяти до восьми человек. Также растет количество аварий с участием детей — 48 случаев в этом году против 38 в прошлом. В основном, несовершеннолетние получают травмы как пешеходы, чаще всего в возрасте от 8 до 10 лет. Вызывает обеспокоенность случаи, когда дети становятся водителями средств индивидуальной мобильности и мототехники.