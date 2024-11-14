Коми перевыполнила план по расселению граждан из аварийного жилья

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В Республике Коми успешно выполнен и перевыполнен план по переселению жителей из аварийных домов. Об этом сообщает "Комиинформ". Исполняющая обязанности министра строительства и ЖКХ Коми Анастасия Пихней пояснила, что основная задача регионального проекта — существенное сокращение непригодного для жилья фонда. Планируется переселение до конца 2024 года не менее 124, 84 тысячи квадратных метров аварийного жилья, что затронет не менее 6 950 человек, пишет "Комиинформ".

По словам Анастасии Пихней, с 2019 года в Коми было расселено 166, 47 тысячи квадратных метров аварийного жилья, что позволило переселить 8, 75 тысячи граждан. Это составляет 133, 35% от запланированной площади и 125, 9% от числа граждан, предусмотренных целевым показателем до 2024 года (который предполагал 124, 84 тысячи квадратных метров для 6, 95 тысячи человек).

Как отметила Пихней, такие показатели достигнуты благодаря программе переселения с использованием средств Фонда, а также без их привлечения и через внепрограммные меры.

На 2024 год объем финансирования проекта составил около 1, 16 миллиарда рублей из республиканского бюджета Коми, включая переходящие остатки с 2023 года в размере 750 миллионов рублей.

К 1 ноября 2024 года расходы на проект составили 1,08 миллиарда рублей, из которых средства Фонда составили 793, 24 миллиона рублей. Пихней подчеркнула, что при переселении из ветхого жилья возникают проблемы из-за недостатка информации о владельцах жилья, наследственных вопросах и судебных разбирательствах. Также подрядчики и застройщики не всегда полностью выполняют договорные обязательства.

Несмотря на достигнутые результаты, до конца 2024 года в рамках Программы переселения восьми муниципалитетам нужно завершить переселение 22, 6 тысячи квадратных метров, где проживают 1134 человека.