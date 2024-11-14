В нескольких кварталах Сыктывкара вместо ветхого жилфонда появятся новые дома

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Чтобы улучшить ситуацию в сфере жилищного строительства, намечено сносить ветхие аварийные многоквартирные здания и возводить на их месте новые дома, соответствующие современным стандартам и требованиям комфорта. Эту информацию предоставила исполняющая обязанности министра строительства и ЖКХ Коми Анастасия Пихней, сообщает "Комиинформ".

По данным чиновницы, реализация комплексного подхода к развитию территорий для жилищного строительства откроет возможности для сноса старых и возведения новых зданий. В регионе выделено девять таких зон.

В частности, с 2023 по 2038 годы будет происходить освоение территории в границах улиц Оплеснина — Октябрьского проспекта, улиц Катаева и Кирпичной общей площадью в 52, 81 тысяч кв. метров. В период с 2024 по 2034 годы планируется застройка участка в пределах ул. Воркутинской с площадью 78, 44 тысяч кв. метров в рамках программы индивидуального жилищного строительства.

Кроме того, на период 2025-2026 годов в рамках проекта комплексного развития территории предусмотрена разработка трех участков в сыктывкарских микрорайонах Лесозавод и Дырнос, а также в поселке Краснозатонский.