Можно смело брать — там нет пальмового масла: Роскачество назвало лучшие марки шоколада

Лучшие марки шоколада назвали представители Роскачества. В ходе многочисленных исследований специалисты организации проверили десятки образцов и выбрали из них только те, которые не содержат пальмового масла и являются настоящими, сообщает PRIMPRESS.

Отмечается, что далеко не весь шоколад в магазинах сейчас является настоящим. В этом плане правы многие покупатели, которые скептически относятся к современному шоколаду. Причем даже состав на упаковке зачастую не дает ответа на вопрос, ведь производители могут лукавить относительно того, что они добавляют в плитку.