Три простых приема — и дохлый декабрист выпустит цветы: как стимулировать зимнее цветение ленивой и чахлой шлюмбергеры

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Краткое руководство по стимуляции цветения декабриста Декабрист, также известный как шлюмбергера, – это неприхотливое растение, популярное еще со времен СССР. Однако не у всех оно обильно цветет в зимний период. Чтобы обеспечить декабристу правильное цветение, важно учесть несколько ключевых моментов.

Полив Частый полив может навредить декабристу, так как растение накапливает влагу в своих мясистых сегментах. В период покоя поливайте его раз в неделю, а во время цветения — по мере необходимости, когда почва просохла на 3-4 см в глубину.

Свет и температура Декабрист предпочитает рассеянный свет или легкое притенение. Зимой допустимо оставлять его на подоконнике. Для достижения оптимальных условий разместите растение на восточной или северо-восточной стороне. С сентября стоит уменьшить свет и снизить температуру, одновременно прекратив полив вплоть до появления первых бутонов.