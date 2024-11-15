Три простых приема — и дохлый декабрист выпустит цветы: как стимулировать зимнее цветение ленивой и чахлой шлюмбергеры
- 07:13 15 ноября
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- Служба новостей
Краткое руководство по стимуляции цветения декабриста
Декабрист, также известный как шлюмбергера, – это неприхотливое растение, популярное еще со времен СССР. Однако не у всех оно обильно цветет в зимний период. Чтобы обеспечить декабристу правильное цветение, важно учесть несколько ключевых моментов.
Полив Частый полив может навредить декабристу, так как растение накапливает влагу в своих мясистых сегментах. В период покоя поливайте его раз в неделю, а во время цветения — по мере необходимости, когда почва просохла на 3-4 см в глубину.
Свет и температура Декабрист предпочитает рассеянный свет или легкое притенение. Зимой допустимо оставлять его на подоконнике. Для достижения оптимальных условий разместите растение на восточной или северо-восточной стороне. С сентября стоит уменьшить свет и снизить температуру, одновременно прекратив полив вплоть до появления первых бутонов.
Питание Молодые растения не требуют подкормки, но взрослому декабристу необходимо дополнительное питание. Если цветение задерживается, используйте удобрения для кактусов, такие как «Покон» или «Агрикола». Недостаток питательных веществ может привести к сбрасыванию бутонов, поскольку декабристу не хватает сил для их раскрытия, пишет портал hibiny.ru.