Что такое "13-ая пенсия" и стоит ли ее ждать к Новому году: что говорят эксперты

В России обсуждают введение 13-й пенсии, которую предлагают уже не первый год. Как сообщает ИА DEITA.RU, законопроекты с предложением этой дополнительной меры поддержки регулярно поступают в Госдуму.

В этом году в парламент снова внесли инициативу о финансовой помощи пенсионерам в виде дополнительной выплаты. Дебаты идут вокруг того, когда именно следует производить эту выплату. Некоторые законодатели считают, что она должна быть приурочена к дню рождения пенсионера, в то время как другие предлагают делать это перед Новым годом.