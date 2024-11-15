Что такое "13-ая пенсия" и стоит ли ее ждать к Новому году: что говорят эксперты
- 03:07 15 ноября
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- Служба новостей
В России обсуждают введение 13-й пенсии, которую предлагают уже не первый год. Как сообщает ИА DEITA.RU, законопроекты с предложением этой дополнительной меры поддержки регулярно поступают в Госдуму.
В этом году в парламент снова внесли инициативу о финансовой помощи пенсионерам в виде дополнительной выплаты. Дебаты идут вокруг того, когда именно следует производить эту выплату. Некоторые законодатели считают, что она должна быть приурочена к дню рождения пенсионера, в то время как другие предлагают делать это перед Новым годом.
И в том, и в другом случае речь идет о выплате в размере обычной пенсии, что потенциально может составлять около 20 тысяч рублей. Если инициатива получит поддержку, пенсионеры смогут получать такой бонус раз в год.
В текущем году ещё не принято окончательное решение о выплате 13-й пенсии. Пока нет уверенности, что она будет введена, но, поскольку до Нового года остаётся время, власти могут всё же рассмотреть эту возможность, отмечает портал deita.ru.