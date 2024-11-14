"Не вздумайте брать там": Роскачество предупредило всех, кто заказывает на Wildberries, AliExpress и Ozon

Фото из архива "Про Города"

Роскачество, занимающееся оценкой качества товаров и услуг, представило результаты анализа онлайн-платформ и сделало важные выводы. В России планируется создание рейтинга интернет-магазинов совместно с Росаккредитацией, который будет представлять лучшие маркетплейсы по 31 критерию, включая честность продавцов, информационную безопасность и прозрачность работы площадки.

Эксперты исследовали 17 интернет-магазинов, и лидером стал Ozon, который отвечает всем предъявленным требованиям и стандартам. Также положительные результаты показали DNS и несколько других платформ, включая Wildberries и AliExpress.