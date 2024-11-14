"Не вздумайте брать там": Роскачество предупредило всех, кто заказывает на Wildberries, AliExpress и Ozon
- 23:37 14 ноября
- 12+
- Служба новостей
Роскачество, занимающееся оценкой качества товаров и услуг, представило результаты анализа онлайн-платформ и сделало важные выводы.
В России планируется создание рейтинга интернет-магазинов совместно с Росаккредитацией, который будет представлять лучшие маркетплейсы по 31 критерию, включая честность продавцов, информационную безопасность и прозрачность работы площадки.
Эксперты исследовали 17 интернет-магазинов, и лидером стал Ozon, который отвечает всем предъявленным требованиям и стандартам. Также положительные результаты показали DNS и несколько других платформ, включая Wildberries и AliExpress.
Согласно данным Роскачества, 40% покупок в России совершаются онлайн, и этот показатель будет лишь увеличиваться. Поэтому важно знать, где заказы можно делать безопасно, а какие платформы стоит избегать, пишет prochepetsk.ru.