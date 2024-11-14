Коми заняла первое место по коэффициенту рождаемости в СЗФО

Республика Коми удерживает передовые позиции по рождаемости среди регионов Северо-Западного федерального округа. Такое заявление сделала заместитель председателя правительства Республики Коми Екатерина Грибкова.

Как передает "Комиинформ", одной из главных задач в этом году стала реализация мер демографической поддержки женщин в период беременности и увеличение сумм семейного капитала. Нужно отметить, что в конце прошлого года суммы регионального капитала были удвоены: на 300 тысяч рублей при рождении первого, третьего или последующих детей, и на 500 тысяч рублей для первого ребенка, если роженице нет 25 лет.

Грибкова отметила, что благодаря внедренным мерам в Коми наблюдается рост числа многодетных семей на полторы тысячи, и на текущий момент их число превышает 12 тысяч. Одним из главных шагов поддержки, ставшим особенно актуальным в этом году, является обеспечение бесплатного питания для детей в учебных заведениях. Кроме того, многодетные семьи получают ежемесячные компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, транспортные пособия и ежегодную помощь на оплату образования в средних специальных учебных заведениях.

Заместитель председателя подчеркнула, что программа регионального семейного капитала уже доказала свою эффективность и востребованность в течение нескольких лет. Как утверждает Грибкова, Коми сейчас лидирует в Северо-Западном округе по уровню рождаемости (1, 56), а также по доле детей в общей численности населения, которая составляет 15 тысяч.

Тем не менее, изменения в демографической ситуации республики дадут эффект не сразу, а лишь к 2028 году, полагает Грибкова. Она также отметила, что общее число родившихся детей будет снижаться по мере времени, что неизбежно. В 2023 году на свет появилось 6 311 детей, и ожидается, что в течение ближайших трех лет эта цифра будет падать. Поэтому на всех уровнях власти принимаются меры по поддержанию уровня рождаемости, на что министерство выделило 1, 1 миллиарда рублей, сообщила Грибкова.

Поддержка, предлагаемая в рамках национального проекта "Демография", будет продолжаться и в следующем году в связи с реализацией нацпроекта "Семья", добавила Грибкова.