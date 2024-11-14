Для сыктывкарских поселков могут купить два судна на воздушной подушке для перевозки жителей

Фото пресс-службы главы Коми

Ростислав Гольдштейн провёл собрание, в рамках которого заслушал доклады заместителей руководителей регионального правительства по различным направлениям их работы, сообщает пресс-служба главы республики. На повестке дня были вопросы, касающиеся реализации нацпроектов, переселения граждан из аварийных домов, организации речных пассажирских перевозок, строительства объектов социнфраструктуры, оказания соцподдержки, внедрения инвестиционных инициатив, исполнения республиканского бюджета и другие.

Первый зампредседателя Правительства Коми Эльмира Ахмеева доложила о ходе отопительного сезона. Часть муниципальных образований получили паспорта готовности, по остальным продолжаются согласования. Жилищный фонд, системы отопления, водоснабжения и электроснабжения подготовлены. Котельные коммунального назначения готовы на 99%, газопроводы на 98%. Во всех муниципальных образованиях создан запас топлива на 45 суток. Вопрос функционирования Усинского водовода находится под контролем.

Также добавим, региональное правительство рассматривает возможность приобретения двух судов на воздушной подушке в рамках социального партнёрства с крупными предприятиями для перевозки жителей поселков Седкыркещ, Трёхозёрка, села Озёл и деревни Сёйты в период межсезонья.

Врио главы республики распорядился проанализировать потребности региона в строительстве новых объектов социальной инфраструктуры, модернизации материально-технической базы существующих и пересмотреть нормативную стоимость квадратного метра жилья, строящегося за счёт бюджетных средств.