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Берите это масло без опаски: Роскачество назвало лучшие марки сливочного масла — состав полностью натуральный

Берите это масло без опаски: Роскачество назвало лучшие марки сливочного масла — состав полностью натуральныйФото из архива "Про Города"

Сливочное масло остаётся одним из наиболее обсуждаемых продуктов, особенно в условиях подъёма цен на 20% в последние месяцы. Потребителей также волнуют вопросы о натуральности и качестве продукта. Чтобы развеять сомнения и помочь покупателям сделать осознанный выбор, Роскачество провело подробное исследование, в ходе которого были проверены самые известные марки масла.

Одной из основных проблем, с которой сталкиваются покупатели, является фальсификация продукта. Некоторые производители, стремясь снизить издержки, могут добавлять растительные или говяжьи жиры вместо натуральных сливок. Также существует риск присутствия вредных микроорганизмов, что вызывает дополнительное беспокойство у потребителей.

В рамках исследования специалисты Роскачество протестировали сливочное масло с содержанием жира от 72,5% до 82,5% и составили список брендов, соответствующих высоким стандартам качества и безопасности.

Лидерами в категории масла с жирностью 82,5% стали:

  1. «Вкуснотеево»
  2. Valuiki «Традиционное»
  3. «Экомилк»
  4. «Белорусское»
  5. «Традиционное»

Эти марки производят масло исключительно из натуральных сливок без использования добавок. Они также выделяются высокими вкусовыми качествами, что делает их отличным выбором для потребителей, заботящихся о своём здоровье и качестве питания, сообщает портал news102.ru.

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