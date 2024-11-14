Каждый десятый российский предприниматель расширяет свой бизнес

40% предпринимателей собираются учиться в ближайший год, а 34% уже проходили обучение в последние три года или проходят его прямо сейчас

Большинство российских предпринимателей (56%) сохраняют устойчивое состояние своего бизнеса. 10% его расширяют, еще 22% планируют расширяться в ближайшие полгода. За последний год финансовое положение 40% бизнесменов не изменилось, а 18% смогли его улучшить. 60% предпринимателей исключают закрытие бизнеса в ближайшее время. Лучше всего дела обстоят в сфере услуг, представители которой реже сталкиваются с проблемами и более оптимистично смотрят в будущее (46% против среднего значения в 38%). Такие данные получены по результатам восьмой волны исследования ПРИМ ("Предприниматели России: исследовательский мониторинг") — совместного проекта Сбера, фонда "Общественное мнение" и Минэкономразвития России.

Финансирование

Как показало исследование, предприниматели продолжают привлекать финансирование в свой бизнес. Так, 46% опрошенных использовали те или иные инструменты финансирования за последний год. За деньгами чаще обращались молодые предприниматели (53%).

Самым популярным способом привлечения средств остаются банковские кредиты (62% среди всех, кто получал финансирование). Далее идут лизинг (22%), инвестиции (16%) и личные средства (14%). За государственными либо частными грантами обращались 5% респондентов, ещё столько же получали займы в микрофинансовых организациях. По 4% практиковали факторинг или занимали у друзей и знакомых.

Образование

79% опрошенных отметили нехватку у себя бизнес-знаний. Больше всего предпринимателям не хватает знаний о действующих мерах поддержки бизнеса (32%), юридических аспектах (31%), способах ведения бухгалтерии (26%), специализации бизнеса (25%), способах продвижения услуг и товаров (20%), информации об инструментах финансирования бизнеса (19%), финансовой грамотности (18%) и знаний о методах управления компанией и персоналом (15%).

Информации о действующих мерах поддержки и методах управления компанией чаще не хватает молодым предпринимателям. Предприниматели старше 56 лет в силу накопленного опыта реже отмечают нехватку знаний (72%). Характерно, что 40% респондентов планируют пройти обучение в ближайший год. Ещё чаще такие планы строят молодые предприниматели (52%).

Опрошенные представители бизнеса предпочитают проходить вебинары, где можно задавать вопросы в режиме реального времени (40%), читать обучающие статьи, блоги и телеграм-каналы (39%), смотреть видеозаписи лекций (39%). Менее актуальны очные лекции (29%) и встречи с успешными предпринимателями (24%; среди людей 18–39 лет — 36%). Самые популярные темы — получение господдержки (43%), выход на фондовые рынки (14%) и краудфандинг (12%).

34% владельцев бизнеса проходили обучение в последние три года или проходят его прямо сейчас. Среди учившихся 77% прошли как минимум два курса, каждый третий — четыре и более. Обучение чаще было платным (43%), 33% учились как платно, так и бесплатно, а 24% — только бесплатно.

Алексей Шашкин, директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка: