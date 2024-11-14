Дачники, скупаем зимой соду пачками: крутой лайфхак, чтобы летом урожай рванул

Пищевую соду применяют не только на кухне: у дачников есть три хитроумных лайфхака, которые с помощью соды помогают вырастить отменный урожай и содержать участок в порядке.

Многие садоводы и огородники начинают запасаться содой для следующего сезона уже с зимы — продукт нынче недешев, а весной у дачников немало и других расходов.