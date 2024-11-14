Дачники, скупаем зимой соду пачками: крутой лайфхак, чтобы летом урожай рванул
- 13:30 14 ноября
- 12+
- Служба новостей
Пищевую соду применяют не только на кухне: у дачников есть три хитроумных лайфхака, которые с помощью соды помогают вырастить отменный урожай и содержать участок в порядке.
Многие садоводы и огородники начинают запасаться содой для следующего сезона уже с зимы — продукт нынче недешев, а весной у дачников немало и других расходов.
Обычная пищевая сода отлично борется с грибковыми заболеваниями растений. Раствором с содой опрыскивают растения, на которых появилась мучнистая роса или другой грибок. Для этого соду смешивают со средством для мытья посуды и растительным маслом: по 1 ст. ложке каждого компонента. Смесь добавляют в опрыскиватель, куда уже налита теплая вода из расчета: порция полученного средства на литр воды. Если налито 5 литров воды, всех компонентов нужно взять в пять раз больше.
Соду также используют для раскисления почвы. На литр воды берут 100 граммов двууглекислого натрия. Полученной жидкостью поливают грунт.
К тому же, сода — безопасная замена гербицидам. Если добавить на литр воды 300 граммов соды, получится средство активно уничтожающее траву между тротуарной плиткой (брусчаткой). А, к примеру, для уничтожения поросли сливы, малины и других лишних растений соду используют в чистом виде: проклюнувшиеся ростки посыпают содой из расчета: на каждый росток по одной чайной ложке, пишет magadanmedia.ru.