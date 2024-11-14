1 колпачок в барабан — и стиральная машина как новая: грязь выйдет черными хлопьями

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80% хозяек так не делают, а зря Эксперт по домоводству Марина Жукова рассказала, как очистить стиральную машину от многолетней грязи. Начнет выходить хлопьями. Порошок станет пениться гораздо лучше, результат очень порадует.

Как только стиральная машина засоряется, несмотря на использование хорошего порошка, при стирке перестает образовываться достаточное количество пены. Это указывает на то, что бытовая техника срочно нуждается в очистке.

Отличного результата можно добиться с помощью буры. Это метод более экономный и действенный, чем с использованием борной кислоты. Достаточно добавить в барабан 1 колпачок буры, выставить температуру в 30-40 градусов, убрать режим отжима и запустить цикл чистки на 30 минут.