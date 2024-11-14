1 колпачок в барабан — и стиральная машина как новая: грязь выйдет черными хлопьями
- 11:00 14 ноября
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- Служба новостей
80% хозяек так не делают, а зря
Эксперт по домоводству Марина Жукова рассказала, как очистить стиральную машину от многолетней грязи. Начнет выходить хлопьями. Порошок станет пениться гораздо лучше, результат очень порадует.
Как только стиральная машина засоряется, несмотря на использование хорошего порошка, при стирке перестает образовываться достаточное количество пены. Это указывает на то, что бытовая техника срочно нуждается в очистке.
Отличного результата можно добиться с помощью буры. Это метод более экономный и действенный, чем с использованием борной кислоты. Достаточно добавить в барабан 1 колпачок буры, выставить температуру в 30-40 градусов, убрать режим отжима и запустить цикл чистки на 30 минут.
В результате бура вымоет большое количество грязи и старого порошка из стиральной машины. Сразу после чистки с бурой во время стирки порошок будет образовывать внутри барабана гораздо большее количество пены. Вещи простираются лучше и быстрее, пишет yakutiamedia.ru.