В Коми сократилось количество малоимущих семей

За год количество малоимущих семей уменьшилось более чем вдвое. Также сократилось число бедных жителей региона. Об этом информирует "БНК".

По инфрмации издания, в 2023 году в регионе насчитывалось более 12 тысяч нуждающихся семей, к 2024 году их число снизилось до 6 тысяч. Количество бедных жителей уменьшилось с 32, 7 тысячи до 20 тысяч.