В Коми сократилось количество малоимущих семей
- 10:45 14 ноября
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- Инесса Богатая
За год количество малоимущих семей уменьшилось более чем вдвое. Также сократилось число бедных жителей региона. Об этом информирует "БНК".
По инфрмации издания, в 2023 году в регионе насчитывалось более 12 тысяч нуждающихся семей, к 2024 году их число снизилось до 6 тысяч. Количество бедных жителей уменьшилось с 32, 7 тысячи до 20 тысяч.
Также нуждающиеся получают различные меры социальной поддержки, включая возможность заключения социального контракта. По состоянию на 1 октября текущего года было заключено 1220 таких контрактов. На их основе жители получали бюджетные средства, которые можно использовать для открытия собственного бизнеса или ведения личного подсобного хозяйства.
Заместитель председателя правительства республики Екатерина Грибкова отметила, что социальный контракт как мера поддержки доказал свою эффективность: ежегодно более 87% участников программы увеличивают свой доход.
В 2025 году запланировано заключение 1700 социальных контрактов. Для этого предусмотрено 366 миллионов рублей (из которых 263,5 миллиона поступят из федерального бюджета и 102,5 миллиона из республиканского). Также будет продолжена работа по почти 500 контрактам, заключенным в 2024 году.