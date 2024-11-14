Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Решено снизить возраст выхода на пенсию до 55/60 лет – кто попал в список

Решено снизить возраст выхода на пенсию до 55/60 лет – кто попал в списокФото из архива "Про Города"

В России, несмотря на постепенное повышение пенсионного возраста, у многих граждан все еще есть возможность досрочно выйти на пенсию. Одним из основных способов этого является накопительная пенсионная система.

Что представляет собой накопительная пенсия?

Накопительная пенсия — это дополнительный элемент пенсионного обеспечения, который формируется за счет личных взносов граждан. Эти средства инвестируются пенсионным фондом для их увеличения. В отличие от государственной страховой пенсии, накопительная пенсия служит личным финансовым резервом, позволяющим выходить на пенсию на 5-10 лет раньше установленного срока: с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин.

Преимущества накопительной пенсии

  1. Возможность досрочного выхода на пенсию: Это важное преимущество особенно ценно для тех, кто хочет завершить трудовую деятельность раньше.
  2. Дополнительный доход: Накопленная сумма является прибавкой к страховой пенсии и не подвержена инфляции.
  3. Наследуемость: В случае смерти собственника счета средства могут быть переданы близким.
  4. Инвестирование: Средства вкладываются в различные финансовые инструменты, что может способствовать их увеличению.

Недостатки накопительной пенсии

  1. Необходимость личных взносов: Граждане должны регулярно перечислять деньги, что может снизить текущий доход.
  2. Зависимость от доходности инвестиций: Размер накоплений зависит от успешности инвестиционной деятельности. При низкой доходности возможно обесценивание средств.
  3. Риск утраты средств: В случае банкротства фонда накопления могут быть утрачены.

Заключение

Решение о пользе накопительной пенсии должно приниматься индивидуально с учетом финансового положения, готовности к рискам и желаемого уровня жизни на пенсии. Для многих россиян этот механизм может стать важным элементом пенсионного планирования, обеспечивая дополнительный доход в старости и давая возможность досрочного выхода на пенсию.

По данным Пенсионного фонда России, в накопительной системе участвуют около 10 миллионов человек, с накоплениями в среднем от 80 до 120 тысяч рублей. Рациональное использование накопительной пенсии требует вдумчивого анализа её достоинств и недостатков.

...

  • 0

Популярное

Последние новости