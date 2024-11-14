В Коми продлили все виды поддержки для семей с тремя и более детьми

В Коми увеличатся размеры пособий и социальных выплат. Одной из целей социальной поддержки семей является стимулирование рождаемости. Об этом сообщает "БНК".

На заседании в Государственном совете Коми 13 ноября Екатерина Грибкова, заместитель председателя правительства и министр труда, занятости и социальной защиты, отметила, что в регионе многодетные семьи получают разнообразные формы поддержки. К примеру, им ежемесячно компенсируют расходы на оплату ЖКХ, предоставляют пособия на транспорт.

По информации "БНК", семьи с семью и более детьми могут рассчитывать на 1,8 миллиона рублей для покупки автомобиля или снегохода. С начала сентября этого года введена новая форма поддержки — детям из многодетных семей предоставляется бесплатное горячее питание в школах один раз в день.

Введение этих мер способствовало увеличению числа многодетных семей. В 2023 году в республике их было свыше 11 тысяч, а к 2024 году количество выросло до 12,5 тысячи. Это произошло и за счет того, что статус многодетных получили семьи с взрослыми детьми, которые еще учатся в средних специальных и высших учебных заведениях.

Министерство стремится как к увеличению многодетных семей в регионе, так и к росту рождаемости в целом. В Коми действует ряд мер, направленных на это, включая выплаты беременным на покупку продуктов, предоставление регионального и федерального капитала, а также "Подарки новорожденным".

Екатерина Грибкова подчеркнула, что работа по поддержке семей продолжится в рамках регионального проекта нового национального проекта "Семья", на который выделено свыше 1,1 миллиарда рублей. Также в 2025 году в республике на 4% будут проиндексированы все ежемесячные выплаты и компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг, что потребует 158,5 миллиона рублей.