В Коми нарушители ПДД пополнили бюджет региона на 98 миллионов рублей

В 2024 году фиксирующие дорожные камеры, как стационарные, так и мобильные, вынесли свыше 300 тысяч постановлений за нарушение ПДД. Об этом сообщает "Комиинформ".

По информации издания, общая сумма штрафов превысила 100 миллионов рублей, из которых 98 миллионов рублей поступили в бюджет республики.