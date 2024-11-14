В Коми нарушители ПДД пополнили бюджет региона на 98 миллионов рублей
- 08:45 14 ноября
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- Инесса Богатая
В 2024 году фиксирующие дорожные камеры, как стационарные, так и мобильные, вынесли свыше 300 тысяч постановлений за нарушение ПДД. Об этом сообщает "Комиинформ".
По информации издания, общая сумма штрафов превысила 100 миллионов рублей, из которых 98 миллионов рублей поступили в бюджет республики.
В целях усовершенствования системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения организована установка и обслуживание стационарных комплексов и работа мобильных систем фотовидеофиксации.
С 9 февраля 2023 года на территории Республики Коми в 10 муниципалитетах было установлено 72 комплекса фотовидеофиксации в рамках аренды испытательного участка аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". Дополнительно на трассе "Вятка" были переданы 7 автоматических систем "Декарт" от ФКУ "Прикамье".
В рамках мероприятия по выполнению функций оператора инфраструктуры АПК "Безопасный город" в Республике Коми задействовано 28 стационарных пунктов, из которых 24 находятся в Сыктывкаре, а 4 - в Ухте.
24 передвижные системы фиксируют нарушения ПДД, а 2 мобильные комплексы выявляют нарушения правил парковки и стоянки, а также ведут обработку и рассылку документов по делам об административных правонарушениях, установленных с помощью техники фотовидеофиксации, согласно КоАП РФ.