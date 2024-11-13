Оборудование для станции очистки воды в Эжвинском районе Сыктывкара доставят только к декабрю
- 22:45 13 ноября
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- Инесса Богатая
Оборудование для водоочистной станции в Эжве будет доставлено к началу декабря. Об этом сообщает "БНК".
По данным издания, подготовка завершена: основание здания готово, сети подводятся. По данным эжвинского муниципального предприятия "Жилкомхоз", представленным на совещании администрации Сыктывкара 13 ноября, фундамент для станции деманганации, необходимой для удаления ионов марганца из воды, уже готов. Сейчас проводятся работы по установке инженерных сетей, а подрядчик подтвердил, что оборудование будет доставлено в начале декабря.
Также отметим, что компания для строительства станции деманганации в Эжвинском районе была определена только с третьей попытки (четвертый конкурс был отменён). Контракт оценён примерно в 43,6 миллиона рублей, хотя первоначально планировались расходы в размере 39,5 миллиона. Новый объект расположится на улице Мира, 25, что должно улучшить качество воды в районе. Станцию планируется вводить в эксплуатацию в марте-апреле, чтобы подготовиться к сложному периоду.
Напомним, весной текущего года жители Эжвы возмущались в соцсетях, так как из их кранов шла коричневая вода, оставляющая пятна на одежде после стирки.