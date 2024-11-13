Оборудование для станции очистки воды в Эжвинском районе Сыктывкара доставят только к декабрю

Оборудование для водоочистной станции в Эжве будет доставлено к началу декабря. Об этом сообщает "БНК".

По данным издания, подготовка завершена: основание здания готово, сети подводятся. По данным эжвинского муниципального предприятия "Жилкомхоз", представленным на совещании администрации Сыктывкара 13 ноября, фундамент для станции деманганации, необходимой для удаления ионов марганца из воды, уже готов. Сейчас проводятся работы по установке инженерных сетей, а подрядчик подтвердил, что оборудование будет доставлено в начале декабря.