В Сыктывкаре болеют более двух тысяч школьников и детсадовцев
- 20:30 13 ноября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре более двух тысяч школьников и детсадовцев больны. Учреждения образования города не закрыты на карантин, однако уровень вакцинации ниже требуемого. Об это сообщает "БНК".
Заместитель директора Центра обеспечения деятельности министерства здравоохранения Коми Татьяна Посконная на совещании у администрации Сыктывкара 13 ноября сообщила, что вакцинацией от гриппа охвачены 42, 8% населения республики (39, 4% взрослого населения и 5, 8% детей). Для достижения необходимого уровня необходимо вакцинировать не менее 60%. Кампания по вакцинации продолжается: сделать прививку можно в местной поликлинике или в мобильном пункте, который будет работать по выходным у ТРЦ "Макси" до 30 ноября.
По информации "БНК", на настоящий момент все школы города, ранее приостановившие свою деятельность из-за высокой заболеваемости, снова открыты. Четыре класса временно прекратили занятия. Всего болеют 1184 учащихся, что составляет не более 1,5% от их общего числа. В детских садах закрыты на карантин пять групп; болезнь охватила 7% воспитанников, что чуть превышает тысячу детей.
В конце октября все школы Сыктывкара были закрыты на карантин, а массовые культурные и спортивные мероприятия с участием детей отменены. Возобновление занятий произошло спустя две недели или более, так как у части детей инкубационный период еще не завершился.