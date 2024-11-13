В Сыктывкаре болеют более двух тысяч школьников и детсадовцев

В Сыктывкаре более двух тысяч школьников и детсадовцев больны. Учреждения образования города не закрыты на карантин, однако уровень вакцинации ниже требуемого. Об это сообщает "БНК".

Заместитель директора Центра обеспечения деятельности министерства здравоохранения Коми Татьяна Посконная на совещании у администрации Сыктывкара 13 ноября сообщила, что вакцинацией от гриппа охвачены 42, 8% населения республики (39, 4% взрослого населения и 5, 8% детей). Для достижения необходимого уровня необходимо вакцинировать не менее 60%. Кампания по вакцинации продолжается: сделать прививку можно в местной поликлинике или в мобильном пункте, который будет работать по выходным у ТРЦ "Макси" до 30 ноября.