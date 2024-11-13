В Сыктывкаре на нескольких перекрестках светофоры заработали по-новому
- 19:00 13 ноября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре на Октябрьском проспекте изменен функционал работы светофоров. Теперь при смене с разрешающего сигнала на запрещающий отсутствует мигающий зеленый сигнал для автомобилей. Об этом сообщает "БНК".
Это коснулось следующих перекрестков:
— Октябрьский проспект и улица Чкалова.
— Октябрьский проспект и улица Красных Партизан (на этом пересечении светофор один раз мигает из-за особенностей конструкции дорожного контроллера).
— Октябрьский проспект и улица Орджоникидзе.
— Октябрьский проспект и улица Оплеснина.
— Октябрьский проспект и улица Катаева.
Сотрудники "Дорожного хозяйства" Сыктывкара объяснили, что данные перекрёстки ранее были источниками повышенной аварийности или могли стать таковыми из-за большого числа ДТП, связанных с левыми поворотами, пишет "БНК".
Как сообщили в Госавтоинспекции, изменение связано с тем, что водители часто неверно интерпретируют мигающий сигнал, стремятся проехать на мигающий зеленый, ставя под угрозу безопасность движения на дорогах и провоцируя аварии.
"Согласно государственному стандарту, мигающий зеленый сигнал на светофорах необязателен. Такая мера впервые была применена в Сыктывкаре на перекрестке Сысольского шоссе и улицы Гаражной, который также был очагом аварийности. Исследования показали, что после отмены мигания количество происшествий и нарушений там существенно снизилось. Это демонстрирует рост безопасности на дорогах и улучшение дисциплины водителей", — подчеркнул Антон Чувьюров, начальник отделения дорожной инспекции и организации движения Госавтоинспекции УМВД России по Сыктывкару.