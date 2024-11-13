Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Сыктывкаре на нескольких перекрестках светофоры заработали по-новому

В Сыктывкаре на нескольких перекрестках светофоры заработали по-новомуФото "Про Город"

В Сыктывкаре на Октябрьском проспекте изменен функционал работы светофоров. Теперь при смене с разрешающего сигнала на запрещающий отсутствует мигающий зеленый сигнал для автомобилей. Об этом сообщает "БНК".

Это коснулось следующих перекрестков:

— Октябрьский проспект и улица Чкалова.

— Октябрьский проспект и улица Красных Партизан (на этом пересечении светофор один раз мигает из-за особенностей конструкции дорожного контроллера).

— Октябрьский проспект и улица Орджоникидзе.

— Октябрьский проспект и улица Оплеснина.

— Октябрьский проспект и улица Катаева.

Сотрудники "Дорожного хозяйства" Сыктывкара объяснили, что данные перекрёстки ранее были источниками повышенной аварийности или могли стать таковыми из-за большого числа ДТП, связанных с левыми поворотами, пишет "БНК".

Как сообщили в Госавтоинспекции, изменение связано с тем, что водители часто неверно интерпретируют мигающий сигнал, стремятся проехать на мигающий зеленый, ставя под угрозу безопасность движения на дорогах и провоцируя аварии.

"Согласно государственному стандарту, мигающий зеленый сигнал на светофорах необязателен. Такая мера впервые была применена в Сыктывкаре на перекрестке Сысольского шоссе и улицы Гаражной, который также был очагом аварийности. Исследования показали, что после отмены мигания количество происшествий и нарушений там существенно снизилось. Это демонстрирует рост безопасности на дорогах и улучшение дисциплины водителей", — подчеркнул Антон Чувьюров, начальник отделения дорожной инспекции и организации движения Госавтоинспекции УМВД России по Сыктывкару.

...

  • 0

Популярное

Последние новости