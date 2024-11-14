Можно смело брать — там нет пальмового масла: Роскачество назвало лучшие марки шоколада
- 07:15 14 ноября
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- Служба новостей
Лучшие марки шоколада назвали представители Роскачества. В ходе многочисленных исследований специалисты организации проверили десятки образцов и выбрали из них только те, которые не содержат пальмового масла и являются настоящими, сообщает PRIMPRESS.
Отмечается, что далеко не весь шоколад в магазинах сейчас является настоящим. В этом плане правы многие покупатели, которые скептически относятся к современному шоколаду. Причем даже состав на упаковке зачастую не дает ответа на вопрос, ведь производители могут лукавить относительно того, что они добавляют в плитку.
При этом хорошего шоколада на прилавках супермаркетов все же достаточного много. Роскачество провело исследование как молочного, так и темного шоколада. Анализ делали в лабораториях, где разобрали сладость буквально на молекулы. В некоторых образцах были найдены немолочные жиры, чаще всего это пальмовое масло.
Но безупречные баллы все же получили многие бренды. Среди молочного шоколада лучшими назвали марки Sobranie, «Аленка», «Конфил», «Победа Вкуса» и «Яшкино», а также Dove, Merci, Nestle и Ritter Sport. А из горького шоколада специалисты выделили лишь три марки: «Бабаевский», Alpen Gold и «ВкусВилл».