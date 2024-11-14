Эти огурцы растут даже в Сибири: 3 лучших сорта для сурового климата - холод не помеха

Каждый огородник мечтает получить отличный урожай огурцов. Однако климатические условия определенного региона могут этому помешать, особенно в Сибири, где лето короткое и прохладное, и огурцы могут не успеть дозреть.

Чтобы успеть собрать урожай, важно правильно выбрать семена огурцов. Канал \"Сияющий колокольчик\" рекомендует обратить внимание на холодостойкие сорта, которые быстро созревают. Эти сорта отличаются коротким периодом роста и устойчивостью к неблагоприятной погоде. Например, сорт \"Миг\" отлично подходит для сурового климата. Его можно высаживать как в теплицах, так и в открытом грунте, и он способен дать урожай до 12 кг с квадратного метра.