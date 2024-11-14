Эти огурцы растут даже в Сибири: 3 лучших сорта для сурового климата - холод не помеха
- 07:13 14 ноября
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- Служба новостей
Каждый огородник мечтает получить отличный урожай огурцов. Однако климатические условия определенного региона могут этому помешать, особенно в Сибири, где лето короткое и прохладное, и огурцы могут не успеть дозреть.
Чтобы успеть собрать урожай, важно правильно выбрать семена огурцов. Канал \"Сияющий колокольчик\" рекомендует обратить внимание на холодостойкие сорта, которые быстро созревают. Эти сорта отличаются коротким периодом роста и устойчивостью к неблагоприятной погоде. Например, сорт \"Миг\" отлично подходит для сурового климата. Его можно высаживать как в теплицах, так и в открытом грунте, и он способен дать урожай до 12 кг с квадратного метра.
Сорт \"Каскад\" идеально подходит для засолки. Его плоды созревают за короткое лето, достигают 14 см в длину и удобны для размещения в банках. Кроме того, этот сорт устойчив к распространённым заболеваниям огурцов.
Гибрид \"Миранда F1\" славится своей раннеспелостью. Эти семена прекрасно адаптируются к суровому климату, а растения вырастают высокими и ветвистыми, пишет magadanmedia.ru.