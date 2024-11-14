Решение принято. Всех, у кого есть наличные деньги, ждет новое правило с 15 ноября

Все обладатели наличных средств были уведомлены о новых условиях, которые вступят в силу с 15 ноября. В ближайшем будущем эксперты рекомендуют владельцам таких денег предпринять определенные действия для защиты своих сбережений от обесценивания, сообщает PRIMPRESS.

Специалисты отмечают, что с началом новой рабочей недели произойдут изменения для всех держателей денег в нашей стране. В это время Росстат начнет подводить итоги инфляции за прошедшую неделю и опубликует данные о росте цен за октябрь.