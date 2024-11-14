Решение принято. Всех, у кого есть наличные деньги, ждет новое правило с 15 ноября
- 03:07 14 ноября
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- Служба новостей
Все обладатели наличных средств были уведомлены о новых условиях, которые вступят в силу с 15 ноября. В ближайшем будущем эксперты рекомендуют владельцам таких денег предпринять определенные действия для защиты своих сбережений от обесценивания, сообщает PRIMPRESS.
Специалисты отмечают, что с началом новой рабочей недели произойдут изменения для всех держателей денег в нашей стране. В это время Росстат начнет подводить итоги инфляции за прошедшую неделю и опубликует данные о росте цен за октябрь.
По мнению большинства экспертов, в ближайшее время сильного замедления инфляции ожидать не стоит. На прошлой неделе инфляция значительно ускорилась, превысив самые смелые прогнозы экономистов. В ближайшие дни ожидается подорожание многих продуктов питания и различных услуг, таких как железнодорожные перевозки.
В условиях роста инфляции эксперты не рекомендуют хранить деньги в виде наличных. Финансовый эксперт Валерий Попов отмечает, что наличные средства в такой ситуации теряют смысл, особенно в больших объемах.
Рекомендуется оставить лишь небольшое количество купюр для повседневных расходов, а основные сбережения разместить на вкладе или накопительном счете. Тем более что ставки по таким счетам уже достигают 23-24 процентов годовых, что выше ключевой ставки Центробанка.