5 таблеток в грунт, и орхидея замучается выпускать цветоносы – бутонизацию не остановить
- 00:00 14 ноября
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- Служба новостей
Орхидеи являются очень капризными комнатными растениями, требующими повышенного внимания. Чтобы добиться от них цветения, приходится сильно постараться.
Агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова рассказала, чем подкормить любимую орхидею, чтобы ее цветение побило все рекорды. Оказывается, растение прекрасно реагирует на удобрение активированным углем.
Пять таблеток аптечного препарата нужно измельчить до состояния порошка и высыпать в горшок с орхидеей. После этого цветок необходимо тщательно пролить водой комнатной температуры.
Уголь разрыхлит субстрат, снизит кислотность, уничтожит патогенные микроорганизмы. Благодаря данному способу орхидея будет регулярно радовать вас пышным и длительным цветением, пишет krasnoyarskmedia.ru.