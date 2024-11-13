Щи из квашеной капусты - отличный источник витаминов в холодный период

Фото из архива "Про Города"

Зимнее первое блюдо, предназначенное для того, чтобы насыщать и согревать История щей началась еще с IX века, тогда добавляли репу, щавель и другую зелень. Когда же одновременно с принятием Христианства на русскую землю была завезена из Византии белокочанная капуста, этот овощ полностью вошел в состав русских щей. Капуста тем ценна, что легко заготавливается на зиму и для крестьян прошлых веков щи из квашеной капусты стали наиболее популярным и сытным горячим блюдом во время холодов. Существует множество рецептов этого вкусного блюда с тысячелетней историей, одним из которых делимся с читателями.

Щи среди супов — как капустные салаты среди остальных салатов. Могут быть и легкими и сытными и вегетарианскими и острыми. Большинство видов щей заправляется сметаной при подаче. В рецептуре и вкусе ближе всего к ним в русской кухне кроме борща рецепты солянки и рассольника, они то же в классическом исполнении заправляются сметаной или майонезом, как например не менее знаменитый холодный суп — окрошка.

Ингредиенты для блюда можно найти в любом продуктовом магазине, а подробное описание рецепта не вызовет сложностей в его приготовлении.

ИНГРЕДИЕНТЫ

говядина на кости — 600 г;

вода — 3 л;

квашеная капуста — 500 г;

картофель — 6 шт среднего размера;

морковь — 2 шт среднего размера;

лук — 2 шт среднего размера;

лавровый лист — 3-4 листа;

соль — по вкусу;

перец душистый горошек — 10-12 шт;

перец черный молотый — по вкусу;

растительное масло — 3-4 столовых ложки для обжарки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Для начала стоит поставить вариться бульон, а затем подготовить ингредиенты. Мясо на кости варить до готовности (на медленном огне 1–1,5 часа после закипания). Пока оно готовится, картофель, морковь и лук помыть и почистить. Картофель нарезать кубиками или брусочками, морковь потереть на крупной терке, а одну луковицу мелко нарезать. Вторую целую очищенную луковицу готовить вместе с мясом.

Нарезанный лук и тертую морковь обжарить на растительном масле до золотистого цвета.

Когда мясо будет готово, достать его из бульона, отделить от кости и нарезать кубиками среднего размера. Луковицу из бульона вытащить и выкинуть. Добавить обратно в бульон нарезанное мясо, лавровый лист и перец горошком. Довести до кипения и добавить картофель. Варить 10-12 минут на среднем огне.