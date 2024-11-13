В Сыктывкаре уровень воды в реке Вычегда упал на 135 сантиметров

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В Сыктывкаре зафиксировано значительное снижение уровня воды в реке Вычегда, превысившее метр. Об этом сообщает "БНК". Изменения погодных условий уже сказались на речных перевозках: теплоходы сняты с маршрутов, а суда на воздушной подушке приведены в готовность.

Согласно информации от "Жилкомсервиса" Сыктывкара, теплоходы "Лая" и "Дорожник-24" были сняты с речных маршрутов 5 ноября по причине похолодания и ухудшения навигационных условий на реках Вычегда и Сысола. Сейчас пассажирский теплоход "Орбита" курсирует от местечка Алешино до поселка Седкыркещ, а "Дорожник-19" — от проезда Геологов до поселка Трехозерка. Из-за непредсказуемости подвижек льда и шуги на дежурство выставлены суда на воздушной подушке.

Как передает "БНК", вода в районе Сыктывкара ведет себя необычно. В этом году она особенно обмелела, отмечают представители предприятия. Сейчас уровень воды составляет -135 сантиметров от нулевой отметки, тогда как в 2023 году этот показатель был -11 сантиметров от нуля.