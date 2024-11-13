В Коми вырастут взносы на капремонт

Напомним, до 2044 года капитальный ремонт необходимо провести в 6 736 многоквартирных домах Коми. В планах обновить лифты, фасады, крыши, фундаменты, подвалы, а также системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения внутри домов. С момента начала программы в 2015 году в Коми было отремонтировано только 937 домов, что составляет 13,9 процента от запланированных. С текущим размером взноса и таким темпом выполнения программа капремонта может растянуться на 100 лет.