В Коми вырастут взносы на капремонт
- 16:30 13 ноября
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- Инесса Богатая
В Республике Коми на 2025 год установили новый минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
Документ утвердила Эльмира Ахмеева, занимающая должность первого заместителя председателя Правительства Коми.
Средний размер взноса на капремонт увеличился на 80 копеек.
Постановление начнет действовать с 1 января 2025 года.
Напомним, до 2044 года капитальный ремонт необходимо провести в 6 736 многоквартирных домах Коми. В планах обновить лифты, фасады, крыши, фундаменты, подвалы, а также системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения внутри домов. С момента начала программы в 2015 году в Коми было отремонтировано только 937 домов, что составляет 13,9 процента от запланированных. С текущим размером взноса и таким темпом выполнения программа капремонта может растянуться на 100 лет.
Для полного осуществления региональной программы капремонта на 2015-2044 годы необходимо постепенно повышать минимальный взнос до экономически обоснованного уровня, одновременно обеспечивая его доступность для населения. Также важно предусмотреть софинансирование расходов из республиканского бюджета для выполнения программы.