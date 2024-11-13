В квитанциях ЖКХ нашли "невидимую" услугу: собирают деньги с каждой квартиры

Многие собственники жилья даже не задумываются о составе ежемесячной платы за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Одна из таких "неочевидных" услуг, за которую жильцы обязаны платить, — это уборка подъездов и мест общего пользования. Однако не все проверяют, с какой регулярностью она действительно проводится.

Согласно методическому пособию по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004, уборка подъездов должна проводиться с определенной частотой: