В квитанциях ЖКХ нашли "невидимую" услугу: собирают деньги с каждой квартиры
- 15:17 13 ноября
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- Служба новостей
Многие собственники жилья даже не задумываются о составе ежемесячной платы за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Одна из таких "неочевидных" услуг, за которую жильцы обязаны платить, — это уборка подъездов и мест общего пользования. Однако не все проверяют, с какой регулярностью она действительно проводится.
Согласно методическому пособию по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004, уборка подъездов должна проводиться с определенной частотой:
- Ежедневно: влажное подметание лестничных площадок и маршей на нижних этажах, а также мест перед мусоропроводами и мытье полов в лифтах;
- Еженедельно: влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа;
- Ежемесячно: полное мытье всех лестничных площадок и маршей;
- Ежегодно: более глубокая уборка, включающая мытье окон, протирку стен, дверей, осветительных приборов, подоконников, отопительных радиаторов, а также чистку шкафов для электросчетчиков и почтовых ящиков.
Эти временные интервалы прописываются в договоре с управляющей компанией. Однако жильцы редко читают этот документ, что дает управляющим компаниям возможность экономить на уборке. Например, если договором предусмотрено, что первый подъезд убирают по понедельникам, а второй по вторникам, то эти условия должны строго соблюдаться.
Жильцы имеют право требовать от управляющей компании выполнения всех обязательств. Если уборка не проводится должным образом, это может стать основанием для пересмотра условий договора и перерасчета платы за услуги.
Регулярная проверка квитанций и условий договора может помочь выявить, какие услуги оплачиваются и выполняются ли они в полном объеме.