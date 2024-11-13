Выходные переносят из-за обстановки в стране: новогодние каникулы 2024-2025 уже не будут такими, как раньше

Фото из архива "Про Города"

Министерство труда России объявило о значительных изменениях в графике праздничных и выходных дней на ближайшие два года. Основная цель этих мер — оптимизировать распределение времени отдыха и работы граждан, а также создать более рациональный график нерабочих дней в календаре. Продленные новогодние каникулы: семейное время и подготовка к новому году

Одним из главных изменений станет увеличение продолжительности новогодних каникул в 2025 году. Теперь россияне смогут отдыхать с 29 декабря 2024 года до 8 января 2025 года включительно. Это даст людям возможность полностью восстановить силы в кругу семьи и друзей, а также подготовиться к новому рабочему году.

Министерство труда подчеркивает, что более длительные новогодние каникулы позволят россиянам не только отпраздновать Новый год, но и как следует отдохнуть перед началом рабочих будней. Короткие каникулы часто не дают возможности полноценно расслабиться, что отрицательно сказывается на работоспособности и общем самочувствии.

Два периода майских праздников: больше времени для важного

Ещё одним важным изменением станет разделение майских праздников на два периода: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Это решение, по мнению Минтруда, позволит россиянам не только отметить День весны и труда, но и провести время в честь Дня Победы.

Такое распределение майских выходных поможет гражданам полноценно отдохнуть и принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных великому подвигу советского народа. Это, в свою очередь, укрепит преемственность поколений и передаст ценности патриотизма.

Новые выходные: улучшение качества жизни

Министерство труда также предложило сделать 31 декабря 2025 года официальным выходным днем, чтобы облегчить подготовку к Новому году и дать россиянам возможность провести этот день с близкими.

Кроме новогодних и майских праздников, Минтруд представил полный список официальных выходных на 2025 год:

с 1 по 7 января (новогодние каникулы)

с 22 по 23 февраля (День защитника Отечества)

с 8 по 9 марта (Международный женский день)

с 1 по 4 мая (День весны и труда)

с 8 по 11 мая (День Победы)

с 12 по 15 июня (День России)

с 2 по 4 ноября (День народного единства)

31 декабря (канун Нового года)

Эти изменения позволят россиянам заранее планировать свой отдых и лучше распределять рабочее время на протяжении года. Министерство также рассматривает возможность переноса выходных для увеличения продолжительности традиционных праздников, что может положительно отразиться на качестве жизни граждан.