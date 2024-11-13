Старые ножницы начнут резать ничуть не хуже новых: назван простой способ заточить инструмент

Со временем ножницы изнашиваются и теряют остроту, что может привести к образованию зазора между лезвиями и затруднению в резке бумаги. Однако не стоит сразу избавляться от старых ножниц и покупать новые — можно восстановить их остроту самостоятельно. Автор канала «Мастерская Самоделок» предложил простой и эффективный способ продления срока службы ножниц.

Первое, что нужно сделать, это уменьшить зазор между лезвиями. Для этого снимите пластиковую крышку с изделия и аккуратно подбейте заклепку молотком, чтобы уменьшить зазор, но не полностью. Лезвия должны оставаться подвижными.