Старые ножницы начнут резать ничуть не хуже новых: назван простой способ заточить инструмент
- 11:00 13 ноября
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- Служба новостей
Со временем ножницы изнашиваются и теряют остроту, что может привести к образованию зазора между лезвиями и затруднению в резке бумаги. Однако не стоит сразу избавляться от старых ножниц и покупать новые — можно восстановить их остроту самостоятельно. Автор канала «Мастерская Самоделок» предложил простой и эффективный способ продления срока службы ножниц.
Первое, что нужно сделать, это уменьшить зазор между лезвиями. Для этого снимите пластиковую крышку с изделия и аккуратно подбейте заклепку молотком, чтобы уменьшить зазор, но не полностью. Лезвия должны оставаться подвижными.
После этого займитесь заточкой режущей кромки. Для этого подойдет обычная консервная банка. Разрежьте крышку банки, двигаясь по всей длине лезвий для равномерной заточки. Благодаря резке по твердому металлу, режущая кромка восстанавливается.
Если ножницы значительно изношены, их можно дополнительно заточить с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. Разрежьте наждачную бумагу, раскрыв ножницы под углом 90 градусов, зафиксируйте бумагу на месте пересечения лезвий и выполняйте рез до полного смыкания кромок. Повторите этот процесс 20-25 раз, затем переверните наждачную бумагу и сделайте еще столько же резов с другой стороны, сообщает hibiny.ru.