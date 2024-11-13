Размер небольшой, но хоть так: эту сумму начнут выдавать пенсионерам уже с 14 ноября
- 10:05 13 ноября
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- Служба новостей
Вскоре все российские пенсионеры, участвовавшие в определенной программе, получат небольшую денежную сумму. Зачисления на банковские карты начнутся с 14 ноября. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сообщает PRIMPRESS.
Как объясняет эксперт, дополнительное вознаграждение смогут получить те пенсионеры, которые участвовали в социальной программе от национальной платежной системы. Деньги будут перечисляться исключительно на карты «Мир». Это происходит в рамках акции, организованной оператором данных карт совместно с несколькими популярными сетями супермаркетов.
По условиям программы, всем участникам обещают вернуть 100% стоимости специальной подписки. Эта подписка открывает доступ к дополнительным скидкам, кешбэку, льготной доставке товаров и другим преимуществам. Стоимость подписки составляет около 100 рублей. Однако, при оплате подписки картой «Мир» через сайт магазина, эта сумма будет возвращена.
Важно отметить, что для участия в акции карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы. Сумма возмещения не будет значительной, но даже такая поддержка станет полезной для пожилых людей. Для тех, кто оплатил подписку в течение последней недели, начнётся начисление бонусов уже с 14 ноября.