Размер небольшой, но хоть так: эту сумму начнут выдавать пенсионерам уже с 14 ноября

Вскоре все российские пенсионеры, участвовавшие в определенной программе, получат небольшую денежную сумму. Зачисления на банковские карты начнутся с 14 ноября. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сообщает PRIMPRESS.

Как объясняет эксперт, дополнительное вознаграждение смогут получить те пенсионеры, которые участвовали в социальной программе от национальной платежной системы. Деньги будут перечисляться исключительно на карты «Мир». Это происходит в рамках акции, организованной оператором данных карт совместно с несколькими популярными сетями супермаркетов.