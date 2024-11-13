Почему нельзя носить смартфон в кармане зимней куртки: последствия будут неожиданными и неприятными
- 09:20 13 ноября
- 0+
- Служба новостей
Зимой многие из нас автоматически кладут смартфон в карман зимней одежды перед выходом на улицу. Но эксперты предупреждают, что это может привести к неприятным последствиям для устройства.
Во-первых, карманы зимней одежды не подходят для хранения техники, которая чувствительна к изменению температур, так как они не обеспечивают необходимую теплоизоляцию.
Лучше всего носить телефон в сумке, где температурные колебания менее резкие, и это не повредит устройству.
Когда вы кладете телефон в карман, он сначала подвергается воздействию холода. Затем, зайдя в теплое помещение, например, в магазин или на работу, устройство сталкивается с резким теплом. Такие переходы между холодом и теплом случаются многократно за день.
В результате батарея смартфона может потерять емкость и начать разряжаться быстрее.
Если же вы все-таки расположили телефон в кармане, по возвращении домой не спешите ставить его на зарядку. Дайте устройству примерно полчаса, чтобы адаптироваться после температурных перепадов, пишет портал "Хибины".