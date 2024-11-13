Почему нельзя носить смартфон в кармане зимней куртки: последствия будут неожиданными и неприятными

Зимой многие из нас автоматически кладут смартфон в карман зимней одежды перед выходом на улицу. Но эксперты предупреждают, что это может привести к неприятным последствиям для устройства.

Во-первых, карманы зимней одежды не подходят для хранения техники, которая чувствительна к изменению температур, так как они не обеспечивают необходимую теплоизоляцию.