“Я проснулся и понял, что не вижу дом за окном”: история сыктывкарца, который в 40 лет потерял зрение, но не интерес

13 ноября ежегодно отмечается Международный день слепых. Эта дата приурочена ко дню рождения Валентина Гаюи — французского педагога, основателя первых учебных заведений и предприятий для незрячих людей.

По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире насчитывается 246 миллионов людей с плохим зрением и около 39 миллионов слепых. Сыктывкарец Евгений Ветошкин — один из таких, но отсутствие зрения не стало для него преградой к полной и интересной жизни.

Мужчина путешествует по миру и даже открыл собственный инклюзивный бизнес в центре города.

Максимально откровенно и искренне о своей жизни, борьбе с болезнью и отношениях с окружающими рассказывает человек, для которого потеря зрения стала не просто диагнозом, а новой реальностью. Евгений поделился с корреспондентом

“Про Города”, как постепенно он стал осознавать неизбежность ухудшения своего зрения и как это изменило его восприятие мира и самого себя.

“Глобально это произошло в январе 2024 года: я проснулся и понял, что не вижу дом за окном. До того времени зрение постепенно ухудшалось, но изменения происходили настолько медленно, что долгое время было сложно осознать всю серьезность ситуации. У меня никогда не было “единицы”, — поделился Евгений.

Еще в 2018 году Евгений впервые задумался об улучшении зрения и отправился в Чебоксары на операцию по удалению катаракты и замене хрусталика. Врач сразу предупредил, что эффект будет временным, и сетчатка продолжит разрушаться. Это, к сожалению, подтвердилось.

Точную причину полной потери зрения, которая случилось меньше года назад, мужчина не знает. В ходе генетического теста, выяснилось, что оба родителя являются носителями генетического заболевания, которое и повлияло на глаза, однако никто из них эту версию не подтверждает.