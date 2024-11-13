“Я проснулся и понял, что не вижу дом за окном”: история сыктывкарца, который в 40 лет потерял зрение, но не интерес
- 14:15 13 ноября
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- Екатерина Незлоба
13 ноября ежегодно отмечается Международный день слепых. Эта дата приурочена ко дню рождения Валентина Гаюи — французского педагога, основателя первых учебных заведений и предприятий для незрячих людей.
По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире насчитывается 246 миллионов людей с плохим зрением и около 39 миллионов слепых. Сыктывкарец Евгений Ветошкин — один из таких, но отсутствие зрения не стало для него преградой к полной и интересной жизни.
Мужчина путешествует по миру и даже открыл собственный инклюзивный бизнес в центре города.
Максимально откровенно и искренне о своей жизни, борьбе с болезнью и отношениях с окружающими рассказывает человек, для которого потеря зрения стала не просто диагнозом, а новой реальностью. Евгений поделился с корреспондентом
“Про Города”, как постепенно он стал осознавать неизбежность ухудшения своего зрения и как это изменило его восприятие мира и самого себя.
“Глобально это произошло в январе 2024 года: я проснулся и понял, что не вижу дом за окном. До того времени зрение постепенно ухудшалось, но изменения происходили настолько медленно, что долгое время было сложно осознать всю серьезность ситуации. У меня никогда не было “единицы”, — поделился Евгений.
Еще в 2018 году Евгений впервые задумался об улучшении зрения и отправился в Чебоксары на операцию по удалению катаракты и замене хрусталика. Врач сразу предупредил, что эффект будет временным, и сетчатка продолжит разрушаться. Это, к сожалению, подтвердилось.
Точную причину полной потери зрения, которая случилось меньше года назад, мужчина не знает. В ходе генетического теста, выяснилось, что оба родителя являются носителями генетического заболевания, которое и повлияло на глаза, однако никто из них эту версию не подтверждает.
“Когда у тебя плохое зрение, но ты не хочешь этого признавать, то притворяешься, что все нормально. Убеждаешь себя, что видишь, как раньше. Со временем я понял, что намного легче быть самим собой, признать свою болезнь и не пытаться играть чужую роль. Когда я такой, какой есть, это притягивает больше, чем если постоянно врать себе и другим”, — поделился сыктывкарец.
Несмотря на все трудности, связанные с потерей зрения, Евгений не убавил уверенности в себе и продолжает вести активную социальную жизнь. Например, во время Всероссийской акции “Ночь музеев” он в рамках сотрудничества с Национальным музеем Республики Коми провел экскурсию в полной темноте.
“Мне казалось, что никто не придет. Но все получилось гораздо лучше, чем я ожидал”, — рассказывает он о мероприятии.
Экскурсия вслепую, когда люди шли через площадь, не видя ничего, но при этом узнавая окружающий мир через другие ощущения, вызвала огромный интерес.
"Я часто слушаю обзоры городов на YouTube, но никакое видео не заменит реальных впечатлений. Когда я прилетел в Читу, мне невероятно повезло с таксистом. Он не просто довез меня до центра города, но и рассказал, где что находится, показал основные ориентиры. Город небольшой, но я всегда ценю, когда мне помогают узнать местность", — поделился Евгений.
Обратная дорога сыктывкарца пролегала через Екатеринбург. Пересадка между рейсами была около шести часов Евгений, не растерявшись, решил пройти пешком от аэропорта до железнодорожного вокзала — путь был не из лёгких. Евгений прошел ровно половину маршрута - 11 километров.
"Мне не было скучно, я наслаждался городом. Пройдя такой маршрут, я понял, что Екатеринбург — это город, в который хочется вернуться", — говорит он.
Мужчина отмечает: доброта людей в Свердловской оставила у него самые теплые впечатления.
"Жители здесь добрые, главное правильно подойти, с улыбкой. Все зависит от того, как ты себя подашь. Я подошёл к девушкам, говорю: “Девчонки, есть хочу”. Они мне отвечают: “У нас ничего нет”. Я уточнил, что хочу в кафе, а не просто перекусить. Они согласились проводить меня в столовую, и это оказалось замечательным решением", — рассказывает сыктывкарец.
Он подчеркивает, что люди готовы помочь, если подходить к ним с уважением и вежливостью. В столовой ему не только помогли выбрать еду, но и принесли поднос, а кассир была внимательна и помогла с оплатой.
"Честно говоря, скучно быть одному, особенно в пути. Я не люблю одиночество. Все-таки путешествия с друзьями — это совершенно другой опыт", — признается он.
Так, Евгений во время одного из своих путешествий оказался в Санкт-Петербурге. Там он узнал, что в городе есть уникальная возможность для туристов и жителей — групповые экскурсии, в том числе в полной темноте.
"Я сказал, что не хочу ходить с толпой, в темноте, и предложил: давайте пойдем вдвоем. Мы так и сделали. Это было потрясающе. Я подумал: “У нас такого нет в городе, почему бы не организовать?” — вспоминает сыктывкарец.
В январе мужчина нашел подходящее помещение и постепенно начал создание студии “В темноте”. В тот же период его жизнь кардинально изменилась. Если до этого мужчина видел световые силуэты, то после новогодних праздников — ничего.
"Как интересно совпало все. Видимо, всему свое время", — отмечает Евгений с улыбкой.
Важным индикатором успеха стало то, что даже за такой короткий период времени удалось выйти на прибыль.
"В первые месяцы я был в минусах, платил аренду из собственного кармана. Но вот с июля-августа мы вышли на ноль, а сентябрь принес небольшой плюс", — рассказывает он.
Уверенность в том, что проект продолжит развиваться, помогает Евгению не бояться трудностей и смотреть в будущее с надеждой.
"Если бы я мог дать совет себе, когда был моложе, то, наверное, это было бы: не врать и не притворяться. Не притворяться, что ты не видишь", — говорит сыктывкарец.
"Почему я притворялся? Это тяжело — принять, что ты не видишь. Хочется казаться обычным человеком, не выделяться. Но со временем я понял, что быть честным — это намного проще", — объясняет он.
Теперь, по прошествии времени, он воспринимает свою ситуацию совершенно иначе. Мужчина научился жить с тем, что есть, и не обращать внимания на мнение окружающих.
"Сейчас я не притворяюсь. У кого-то проблемы с глазами, у кого-то с ушами, у кого-то с головой. Я такой же обычный человек", — резюмирует Евгений.