В Сыктывкаре на строительство новой инфекционной больницы направили больше рабочих
- 06:30 13 ноября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре увеличили количество рабочих на строительстве инфекционной больницы. Теперь там занято почти сто человек. Две трети здания уже возведены. Об этом сообщает "БНК".
Согласно информации от министерства строительства и ЖКХ Коми, со ссылкой на "Службу единого заказчика", техническая готовность новой инфекционной больницы составляет 63,05%. В середине сентября этот показатель был 55%.
"Активно выполняются такие работы, как устройство вентиляции (вентиляционные каналы), монтаж оборудования, внутренний водопровод, система отопления, электромонтажные работы, внутренние перегородки, фасадные и отделочные работы, а также кровля", — сообщили в ведомстве.
Ростехнадзор одобрил тепловой узел ещё в октябре.
По информации "БНК", в настоящий момент на строительстве задействованы 97 рабочих и специалистов, а также используются пять единиц техники. Два месяца назад на площадке работало 86 человек.
Строительство нового корпуса республиканской инфекционной больницы на улице Гаражной началось в сентябре 2020 года, с планом завершить в марте 2022-го. Однако в октябре 2020 года работы были приостановлены из-за замечаний к разработке котлована: подрядчик не укрепил его стены у старых корпусов больницы, хотя это было предусмотрено проектом. Строительство возобновили в феврале 2021, но из-за роста цен на материалы подрядчик снова остановил работы в ожидании новых расчетов от компании для поддержания контракта. В итоге было принято решение заменить подрядчика.