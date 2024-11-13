В Сыктывкаре на строительство новой инфекционной больницы направили больше рабочих

В Сыктывкаре увеличили количество рабочих на строительстве инфекционной больницы. Теперь там занято почти сто человек. Две трети здания уже возведены. Об этом сообщает "БНК".

Согласно информации от министерства строительства и ЖКХ Коми, со ссылкой на "Службу единого заказчика", техническая готовность новой инфекционной больницы составляет 63,05%. В середине сентября этот показатель был 55%.