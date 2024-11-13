Как убрать вонь из выгребной ямы без откачки — 2 вида средств нейтрализуют происходящие в нечистотах процессы
- 07:15 13 ноября
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- Служба новостей
С течением времени от выгребной ямы может исходить неприятный запах, делая жизнь жильцов дома невыносимой. Дзен-канал «Сельская Газета» сообщает, что существуют специальные препараты, которые помогают устранить этот запах, воздействуя на процессы в нечистотах.
Такие препараты делятся на два основных типа: химические и биологические. Их можно применять до откачки содержимого из септика, чтобы успешно справиться с запахом.
Эффективными представителями химических средств являются очистители на основе нитратов, кислоты и аммония. Однако они требуют осторожности и навыков при использовании, поэтому многие предпочитают биологические средства.
Биологические очистители считаются менее опасными. Они действуют за счет бактерий, которые перерабатывают стоки. Эти средства бывают в виде таблеток, гранул и жидкостей.
Таблетированные формы подходят для небольших септиков, в то время как жидкие средства, обладая высокой концентрацией, предназначены для больших резервуаров, эффективно уничтожая вредные микроорганизмы. Гранулированные очистители выпускаются с различным уровнем концентрации.
Чтобы предотвратить появление неприятного запаха, необходимо регулярно применять специальные средства и прочищать трубы, используя химический или механический метод, пишет hibiny.ru.