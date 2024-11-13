Как убрать вонь из выгребной ямы без откачки — 2 вида средств нейтрализуют происходящие в нечистотах процессы

С течением времени от выгребной ямы может исходить неприятный запах, делая жизнь жильцов дома невыносимой. Дзен-канал «Сельская Газета» сообщает, что существуют специальные препараты, которые помогают устранить этот запах, воздействуя на процессы в нечистотах.

Такие препараты делятся на два основных типа: химические и биологические. Их можно применять до откачки содержимого из септика, чтобы успешно справиться с запахом.