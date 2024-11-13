Вот почему замиокулькас не дает новые стрелы: срочно исправьте эти 3 типичные ошибки
- 07:13 13 ноября
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- Служба новостей
Долларовое дерево, известное также как замиокулькас, является одним из самых неприхотливых комнатных растений. Однако, иногда цветоводы долго ожидают появления новых побегов. Существуют три основные причины, по которым растение может замедлить свой рост, пишет crimea-news.com.
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Большая емкость. После посадки или пересадки замиокулькас вначале сосредотачивается на развитии подземной части — клубней и корней, а надземная часть остаётся неизменной. Если растение помещено в слишком глубокий горшок, на появление новых побегов может уйти несколько недель или даже месяцев.
Неправильная посадка. Клубни должны находиться на определённой глубине: не слишком глубоко и не выступать над поверхностью. Для проверки глубины посадки можно погрузить палец в почву и попытаться нащупать клубни. Если это удалось, значит, глубина посадки правильная.
Недостаток питания. Существует миф, что замиокулькас, являясь родственником кактусов, не требует удобрений. Это не так — подкормка, особенно содержащая азот, играет важную роль для его роста. Без азота долларовое дерево не будет нормально развиваться, отмечает портал «Уходзацветами».