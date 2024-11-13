Указ подписан. Пенсионерам с 13 ноября зачислят на карты удержанные за 2020–22 годы суммы
- 03:07 13 ноября
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- Служба новостей
Пенсионерам начнут зачислять на банковские карты денежные суммы, которые были удержаны с них в предыдущие годы. Ситуация коснется периода с 2020 по 2022 годы, и вернуться на счет может более 60 тысяч рублей. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сообщает PRIMPRESS.
По ее словам, такой приятный сюрприз в ближайшее время будет доступен всем российским пенсионерам. Они смогут вернуть себе те деньги, которые им были недоплачены из-за неправильного назначения пенсии. Речь идет о ситуациях, когда не был учтен период стажа на конец 90-х годов прошлого века. С этим сталкивается каждый второй пенсионер.
"В то время компании часто закрывались, а документы, которые велись на каждого сотрудника, не сохранились. В результате годы работы по сути могли попросту исчезнуть, и человеку потом этот стаж не засчитывали при назначении пенсии. А значит, пенсия становилась ниже, чем должна была быть", отметила Киреева.
Такая ситуация, по ее словам, требует перерасчета пенсии. И в последнее время суды выносят все больше положительных решений для пенсионеров. Например, мужчине повысили пенсию на три тысячи рублей, так как выяснилось, что за период с 2020 по 2022 годы ему недоплатили более 60 тысяч рублей. То есть эти деньги были удержаны. И многим их начнут перечислять уже с 13 ноября.