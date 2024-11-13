Указ подписан. Пенсионерам с 13 ноября зачислят на карты удержанные за 2020–22 годы суммы

Пенсионерам начнут зачислять на банковские карты денежные суммы, которые были удержаны с них в предыдущие годы. Ситуация коснется периода с 2020 по 2022 годы, и вернуться на счет может более 60 тысяч рублей. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сообщает PRIMPRESS.

По ее словам, такой приятный сюрприз в ближайшее время будет доступен всем российским пенсионерам. Они смогут вернуть себе те деньги, которые им были недоплачены из-за неправильного назначения пенсии. Речь идет о ситуациях, когда не был учтен период стажа на конец 90-х годов прошлого века. С этим сталкивается каждый второй пенсионер.