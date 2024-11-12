5-литровые пластиковые бутылки не выбрасывайте ни в коем случае: вот что из них можно сделать - нужный для дома лайфхак

Если у вас дома скопилось много пластиковых бутылок, не спешите их выбрасывать — вы можете сделать из них удобную корзину для хранения вещей! Автор канала "Шебби-Шик" на платформе Дзён предлагает простой способ создания стильного и практичного аксессуара.

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