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5-литровые пластиковые бутылки не выбрасывайте ни в коем случае: вот что из них можно сделать - нужный для дома лайфхак

5-литровые пластиковые бутылки не выбрасывайте ни в коем случае: вот что из них можно сделать - нужный для дома лайфхакfreepik.com

Если у вас дома скопилось много пластиковых бутылок, не спешите их выбрасывать — вы можете сделать из них удобную корзину для хранения вещей! Автор канала "Шебби-Шик" на платформе Дзён предлагает простой способ создания стильного и практичного аксессуара.

Для работы вам понадобятся:

  • две пластиковые бутылки ёмкостью 5 литров,
  • паяльник,
  • пластиковые стяжки,
  • изолента.

Вот как можно сделать корзину:

  1. Срежьте верхнюю часть одной бутылки и удалите верх и дно у второй.
  2. Подрежьте края одной из частей, чтобы их можно было легко соединить.
  3. С помощью паяльника сделайте по два отверстия с каждой стороны в местах соединения частей.
  4. Соедините части стяжками.
  5. Украсьте верхнюю часть корзины яркой изолентой, чтобы придать ей стильный вид.
  6. Присоедините ручки от бутылок к бокам корзины с помощью стяжек.

Таким образом, вы сможете не только избавиться от ненужных бутылок, но и создать оригинальное украшение для интерьера, пишет ngzt.ru.

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