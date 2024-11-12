5-литровые пластиковые бутылки не выбрасывайте ни в коем случае: вот что из них можно сделать - нужный для дома лайфхак
- 00:00 13 ноября
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- Служба новостей
freepik.com
Если у вас дома скопилось много пластиковых бутылок, не спешите их выбрасывать — вы можете сделать из них удобную корзину для хранения вещей! Автор канала "Шебби-Шик" на платформе Дзён предлагает простой способ создания стильного и практичного аксессуара.
Для работы вам понадобятся:
- две пластиковые бутылки ёмкостью 5 литров,
- паяльник,
- пластиковые стяжки,
- изолента.
Вот как можно сделать корзину:
- Срежьте верхнюю часть одной бутылки и удалите верх и дно у второй.
- Подрежьте края одной из частей, чтобы их можно было легко соединить.
- С помощью паяльника сделайте по два отверстия с каждой стороны в местах соединения частей.
- Соедините части стяжками.
- Украсьте верхнюю часть корзины яркой изолентой, чтобы придать ей стильный вид.
- Присоедините ручки от бутылок к бокам корзины с помощью стяжек.
Таким образом, вы сможете не только избавиться от ненужных бутылок, но и создать оригинальное украшение для интерьера, пишет ngzt.ru.