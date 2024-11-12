"Шуба" теперь в пролете: готовим быстрый свекольный салат на замену классике — без утомительной варки ингредиентов

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Когда говорится о свекольных салатах, многие сразу вспоминают "Селедку под шубой", однако существуют и более простые рецепты, которые не требуют много времени на приготовление. Этот салат вы сможете сделать всего за 10 минут, поскольку не понадобится варить ингредиенты. Ингредиенты:

Свёкла вареная – 4 шт.;

Консервированная кукуруза – 1 банка;

Плавленые сырки – 2 шт.;

Красный лук – 1 шт.;

Укроп – по вкусу;

Чеснок – 1 зубчик;

Соль – по вкусу;

Майонез – по вкусу. Способ приготовления:

Для этого рецепта лучше использовать готовую вареную свеклу, которую можно купить в магазине. Это поможет существенно сэкономить время. Свеклу натрите на крупной терке и переложите в салатник.