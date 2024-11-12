"Шуба" теперь в пролете: готовим быстрый свекольный салат на замену классике — без утомительной варки ингредиентов
- 17:03 12 ноября
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- Служба новостей
Когда говорится о свекольных салатах, многие сразу вспоминают "Селедку под шубой", однако существуют и более простые рецепты, которые не требуют много времени на приготовление. Этот салат вы сможете сделать всего за 10 минут, поскольку не понадобится варить ингредиенты.
Ингредиенты:
- Свёкла вареная – 4 шт.;
- Консервированная кукуруза – 1 банка;
- Плавленые сырки – 2 шт.;
- Красный лук – 1 шт.;
- Укроп – по вкусу;
- Чеснок – 1 зубчик;
- Соль – по вкусу;
- Майонез – по вкусу.
Способ приготовления:
Для этого рецепта лучше использовать готовую вареную свеклу, которую можно купить в магазине. Это поможет существенно сэкономить время. Свеклу натрите на крупной терке и переложите в салатник.
Порежьте укроп и красный лук, натрите на мелкой терке чеснок и плавленые сырки. В салат добавьте консервированную кукурузу, соль и майонез, тщательно все перемешайте. Майонез можно заменить подсолнечным маслом. Перед тем как подавать, рекомендуется дать салату настояться в холодильнике, пишет news102.ru.