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"Шуба" теперь в пролете: готовим быстрый свекольный салат на замену классике — без утомительной варки ингредиентов

"Шуба" теперь в пролете: готовим быстрый свекольный салат на замену классике — без утомительной варки ингредиентовfreepik.com

Когда говорится о свекольных салатах, многие сразу вспоминают "Селедку под шубой", однако существуют и более простые рецепты, которые не требуют много времени на приготовление. Этот салат вы сможете сделать всего за 10 минут, поскольку не понадобится варить ингредиенты.

Ингредиенты:

  • Свёкла вареная – 4 шт.;
  • Консервированная кукуруза – 1 банка;
  • Плавленые сырки – 2 шт.;
  • Красный лук – 1 шт.;
  • Укроп – по вкусу;
  • Чеснок – 1 зубчик;
  • Соль – по вкусу;
  • Майонез – по вкусу.

Способ приготовления:

Для этого рецепта лучше использовать готовую вареную свеклу, которую можно купить в магазине. Это поможет существенно сэкономить время. Свеклу натрите на крупной терке и переложите в салатник.

Порежьте укроп и красный лук, натрите на мелкой терке чеснок и плавленые сырки. В салат добавьте консервированную кукурузу, соль и майонез, тщательно все перемешайте. Майонез можно заменить подсолнечным маслом. Перед тем как подавать, рекомендуется дать салату настояться в холодильнике, пишет news102.ru.

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