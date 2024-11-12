"Плюс 1 800 рублей с квартиры": в новые квитанции ЖКХ впишут новую графу оплаты с 1 декабря
- 15:17 12 ноября
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- Служба новостей
Скоро в счетах за жилищно-коммунальные услуги появится новая строка расходов. Уже в декабре многим владельцам недвижимости предстоят дополнительные траты, которые могут достигать примерно двух тысяч рублей на одну квартиру.
Юрист Максим Иванов поясняет, что теперь жильцы многоквартирных домов будут по-новому оплачивать расходы на общедомовые нужды. Это касается ресурсов, используемых для поддержания дома, таких как вода для мытья подъездов и электричество для освещения.
Сумма в этой строке счета будет зависеть от конкретных условий дома. Если в доме установлен общий счетчик, плата будет рассчитываться на основе его показаний. В противном случае расчет будет происходить по установленным нормативам.
Периодически управляющие компании будут выполнять перерасчет на основе реально потребленных услуг домом. В большинстве случаев жильцам придется доплачивать, так как перерасчеты чаще всего оказываются в большую сторону. По оценкам экспертов, такая доплата может составить около 1 900 рублей за один месяц для одной квартиры, пишет progorod43.ru.