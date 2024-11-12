"Плюс 1 800 рублей с квартиры": в новые квитанции ЖКХ впишут новую графу оплаты с 1 декабря

Скоро в счетах за жилищно-коммунальные услуги появится новая строка расходов. Уже в декабре многим владельцам недвижимости предстоят дополнительные траты, которые могут достигать примерно двух тысяч рублей на одну квартиру.

Юрист Максим Иванов поясняет, что теперь жильцы многоквартирных домов будут по-новому оплачивать расходы на общедомовые нужды. Это касается ресурсов, используемых для поддержания дома, таких как вода для мытья подъездов и электричество для освещения.