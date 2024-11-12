Остатки обоев на вес золота: 3 необычные идеи использования их после ремонта — пригодится даже небольшой кусок

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В зимний период многие россияне занимаются ремонтом в квартирах, и зачастую у них остаются лишние обои, которые не хочется выбрасывать. На самом деле, это не обязательно делать, потому что обои можно использовать для создания стильных деталей интерьера. Авторы канала «ИДЕИ ВАШЕГО ДОМА» на платформе Дзен поделились мнениями о том, как дать вторую жизнь остаткам обоев. Декорирование ниш:

Некоторые владельцы квартир сооружают ниши, похожие на книжные шкафы, с верхними открытыми полками и нижним комодом. Такие ниши можно украсить оставшимися обоями, чтобы сделать их более выразительными. Прекрасно будут смотреться абстрактные узоры или нежные рисунки. На полки затем можно поставить аксессуары или растения, чтобы дополнить композицию.

Геометрические украшения для стен:

Арки, геометрические формы и линии — это особенности стиля Мемфис, который сейчас в моде для декорирования стен. Из оставшихся обоев можно создать такие элементы. Даже небольшие куски могут быть полезны. Вы сами можете решить, как лучше всего их применить для создания уникального образа.

Декор лестницы в загородном доме: