Непроходимые тупицы: японский ученый Номи назвал группу крови, люди с которой не отличаются умом и сообразительностью
- 12:06 12 ноября
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- Служба новостей
Японский исследователь Масахито Номи в своем исследовании утверждал о связи между группой крови и личностными характеристиками, предполагая, что люди со второй группой крови чаще совершают необдуманные и импульсивные действия.
Это, по мнению Номи, нередко приводит к ситуациям, угрожающим их безопасности и благополучию окружающих. Он анализировал многочисленные истории пациентов, получивших травмы из-за собственного неразумного поведения, и выяснил, что среди них было много обладателей второй группы крови. Несмотря на их отзывчивость и трудолюбие, им, по словам ученого, присущ более низкий уровень интеллекта по сравнению с другими группами.
Наиболее же умными Номи считал людей с первой группой крови. Он также отмечал, что носители отрицательного резус-фактора обладают более высоким интеллектом по сравнению с их «положительными» аналогами. Таким образом, человек со второй положительной группой крови, по мнению исследователя, оказывается менее умным, чем обладатель той же группы с отрицательным резусом, пишет портал hibiny.ru.