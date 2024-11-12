Непроходимые тупицы: японский ученый Номи назвал группу крови, люди с которой не отличаются умом и сообразительностью

Японский исследователь Масахито Номи в своем исследовании утверждал о связи между группой крови и личностными характеристиками, предполагая, что люди со второй группой крови чаще совершают необдуманные и импульсивные действия.

Это, по мнению Номи, нередко приводит к ситуациям, угрожающим их безопасности и благополучию окружающих. Он анализировал многочисленные истории пациентов, получивших травмы из-за собственного неразумного поведения, и выяснил, что среди них было много обладателей второй группы крови. Несмотря на их отзывчивость и трудолюбие, им, по словам ученого, присущ более низкий уровень интеллекта по сравнению с другими группами.