Как правильно ухаживать за толстянкой: растение принесет огромное богатство и благополучие
- 11:05 12 ноября
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- Служба новостей
Толстянка, которая относится к суккулентам, признана за свою простоту в уходе и декоративный вид. В народных поверьях говорится, что это растение может приносить удачу и финансовое благополучие. Однако для этого необходимо правильно заботиться о нем.
Одним из главных условий является правильное освещение. Толстянка любит свет, но следует избегать прямых солнечных лучей, чтобы не нанести растения ожог. Важно, чтобы в помещении был свежий воздух и поддерживалась комфортная температура. Идеальная температура для толстянки составляет от +20 до +25 градусов, а зимой не должна опускаться ниже +18.
Это растение известно своей способностью очищать воздух. Согласно фэншуй, лучше всего размещать толстянку в зоне богатства, избегая в интерьере красного цвета. Более подходящими оттенками станут фиолетовый, лиловый или салатовый, как советует канал «Идеальный огород».
В теплые месяцы горшок с толстянкой можно выносить на балкон или в сад, но нужно защищать его от прямого солнца. В другое время года рекомендуется ставить растение в комнате, которая хорошо проветривается и где уровень влажности не слишком высок.
Чтобы толстянка действительно привлекала благосостояние в дом, ей нужно уделять постоянное внимание, заботиться о ней с любовью и заботой, пишет nord-news.ru.