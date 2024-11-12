Как правильно ухаживать за толстянкой: растение принесет огромное богатство и благополучие

Толстянка, которая относится к суккулентам, признана за свою простоту в уходе и декоративный вид. В народных поверьях говорится, что это растение может приносить удачу и финансовое благополучие. Однако для этого необходимо правильно заботиться о нем.

Одним из главных условий является правильное освещение. Толстянка любит свет, но следует избегать прямых солнечных лучей, чтобы не нанести растения ожог. Важно, чтобы в помещении был свежий воздух и поддерживалась комфортная температура. Идеальная температура для толстянки составляет от +20 до +25 градусов, а зимой не должна опускаться ниже +18.