От противной желтой полосы не останется следа: засыпаем в унитаз кухонный порошок и ложимся спать — все сделает за нас

Желтые следы на унитазе обычно указывают на проблемы с качеством водопроводной воды, а не на обычную грязь. Эти полосы трудно удалить при уборке. Однако авторы Telegram-канала «Дом и быт» предложили простое решение, которое можно использовать, пока вы спите. Все, что вам потребуется — это пищевая сода.

Перед сном обдайте желтые полосы горячей водой и равномерно посыпьте их содой. Оставьте все так до утра, убедившись, что унитазом никто не пользуется. Утром просто нужно будет взять щетку, слегка протереть поверхность унитаза и смыть — желтые полосы исчезнут.