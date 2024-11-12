От противной желтой полосы не останется следа: засыпаем в унитаз кухонный порошок и ложимся спать — все сделает за нас
- 11:00 12 ноября
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- Служба новостей
Желтые следы на унитазе обычно указывают на проблемы с качеством водопроводной воды, а не на обычную грязь. Эти полосы трудно удалить при уборке. Однако авторы Telegram-канала «Дом и быт» предложили простое решение, которое можно использовать, пока вы спите. Все, что вам потребуется — это пищевая сода.
Перед сном обдайте желтые полосы горячей водой и равномерно посыпьте их содой. Оставьте все так до утра, убедившись, что унитазом никто не пользуется. Утром просто нужно будет взять щетку, слегка протереть поверхность унитаза и смыть — желтые полосы исчезнут.
Это действительно простой и эффективный способ избавиться от желтых следов на унитазе. Пищевая сода выступает в роли мягкого абразива и очищающего средства, которое помогает устранить отложения, образующиеся из-за качества воды. Благодаря своей щелочной природе, сода может разрушать минеральные отложения и смягчать загрязнения, облегчая их удаление, пишет hibiny.ru.
Главное помнить, что для достижения наилучшего результата следует оставить соду на загрязнениях на достаточное время, в данном случае — на ночь. Также важно убедиться, что унитазом не пользуются, чтобы сода смогла воздействовать на проблемные участки.